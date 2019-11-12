Gezici Festival’den 25. yıla özel seçki

Ankara Sinema Derneği’nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival, bu yıl 25. yaşını kutluyor. 29 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında Ankara’da, 6-8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9-12 Aralık’ta Kastamonu’da düzenlenecek festival, modern sinemanın örneklerinin yanı sıra sine-ma sanatının klâsiklerini beyazperdede izleme fırsatı sunacak. Festivalin bu yılki programında Dünya Sineması, Kısa İyidir, Çocuklar İçin, Türkiye Sine-ması, Sessiz Sinema gibi klasikleşen bölümlerin yanı sıra 25. yıl için özel olarak programlanan, yeni, tematik film seçkileri de yer alıyor. 25. yılında Gezici Festival’in afişi, 1995’ten beri benzersiz tasarımlarıyla Festival’e desteğini sürdüren usta çizer Behiç Ak tarafından tasarlanıyor.

‘Işık, Daha Fazla Işık’

25. Gezici Festival’in Dünya Sineması bölümünde önemli festivallerde gösterilen, ödüller kazanan ve gündem oluşturan en yeni filmlerden oluşturulan bir seçki seyirciyle buluşacak. Gösterilecek filmlerden biri Slovak yönetmen Marko Skop’un Slovakya’nın Oscar adayı olan ikinci uzun metrajlı filmi “Nech je svetlo / Işık, Daha Fazla Işık”. Film, aşırı sağın giderek yükseldiği ve yaşamın her alanında nefret kültürünün hâkim olduğu günümüz Avrupa-sı’na bir aile hikâyesi üzerinden bakıyor. Karlovy Vary Film Festivali’nde Ekümenik Jüri Özel Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan film, bu yılın en dikkate değer yapımlarından. Bölümde dikkat çeken diğer bir film, Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası bölümünde en iyi ilk filme verilen Altın Kamera ödülünü kazanan ve daha sonra pek çok festivalde dikkat çeken “Nuestras madre / Annelerimiz”. 10 yıldan fazladır Fransa’da belgesel alanında çalışan Guatemalalı sinemacı César Díaz’ın ilk kurmaca filmi “Annelerimiz”, Díaz bu filmde kendi ülkesi Guatemala’nın tarihindeki karanlık bir dönemi ele alıyor. Karim Ainouz’un, Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde ödül alan ve önümüzdeki yıl Oscar yarışında Brezilya’yı temsil edecek olan yeni filmi “A Vida Invisível / Görünmez Yaşam”, 1950’lerde, Rio de Janeiro’da baskılar ve önyargıyla mücadele etmek zorunda kalan iki güçlü kadının hikâyesini anlatıyor ve festivalin Dünya Sineması bölümünde izleyicilerle buluşacak.

Altın Portakal ödüllü film de festivalde

Gösterilecek filmlerden bir diğeri Japonya’da kuşağının en iyi oyuncularından sayılan genç yıldız Joe Odegari’nin, usta görüntü yönetmeni Christopher Doyle ile beraber çalıştığı ilk yönetmenlik denemesi “Aru Sendo No Hanashi / Zaman Her Şeyi Siler”. İddialı görsel tasarımıyla dikkati çeken film, geçtiğimiz günlerde Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde Altın Portakal kazandı. Gezici Festival’in programına dair diğer detaylar önümüzdeki haftalarda açıklanacak.