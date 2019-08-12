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12.08.2019 - 15:12| DHA

Gezintiye çıktı 6 gündür haber alınamıyor!

Samsun’da, 6 gün önce, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Kutsi Akıcı (58) aranıyor.

Gezintiye çıktı 6 gündür haber alınamıyor!

Bir süre önce kalp ameliyatı olan Kutsi Alıcı, geçirdiği operasyonun ardından Tekkeköy ilçesi Arkeoloji Vadisi'ndeki ormanlık alanda sık sık yürüyüş yapmaya başladı. 6 Ağustos günü, yine yürüyüşe çıkan Alıcı, geri dönmedi. Endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kutsi Alıcı'yı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Yabani hayvanların da bölgede yapılan arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı. Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

 

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