Gönenç Gürkaynak kimdir, ne iş yapıyor? 2018 vergi rekortmeni

Ünlü hukukçu Gönenç Gürkaynak, 2018 yılının vergi rekortmenleri sıralamasında 9. oldu ve gündem oldu. İşte avukat Gönenç Gürkaynak ile ilgili bilinmesi gerekenler...



GÖNENÇ GÜRKAYNAK KİMDİR?



Gönenç Gürkaynak, 1976 yılında Ankara'da doğmuştur. Bugün 55 hukukçunun İstanbul'da beraber çalıştıkları ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu’nun kurucu ortağıdır ve halen orada yürüttüğü avukatlık faaliyetinin yanı sıra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisidir.



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimini dereceyle tamamladıktan sonra 1998 senesinde İstanbul Barosu mensubu olarak İstanbul’da avukatlığa başlamış, ardından Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Harvard Law School) bir yandan hukuk yüksek lisans derecesini almış bir yandan da asistan olarak akademik çalışmalarını yürütmüştür. New York Barosu'na kabul edilmesini takiben New York'ta avukatlık mesleğini icra eden Gürkaynak'ın 2001 yılında "Hukuk ve Ekonomi (Law & Economics)" disiplinini Türkiye’de takdim ettiği ilk kitabı Türk Rekabet Kurumu yayını olarak bu esnada yayınlanmıştır.



2004 senesinde avukat olarak İngiltere ve Galler Barosu'na kabul edilip Solicitor unvanı alan Gürkaynak Brüksel’de avukatlık mesleğini icra ettiği yılların ardından 2005 senesinden itibaren Türkiye’de avukatlığa ve akademisyenliğe devam etmiştir. Gönenç Gürkaynak, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dönem dönem lisans ve lisans üstü düzeyinde farklı dersler açıp yürütmüş ve bu sürenin tamamında her dönem Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde daimi olarak öğretim görevlisi vazifesi üstlenerek lisans ve lisans üstü düzeyde dersler vermiştir.



Biri Türkçe biri İngilizce iki yayınlanmış kitabının yanısıra, özellikle "rekabet hukuku", "internet hukuku", "yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve politikaları", "hukuk ve ekonomi", "ifade özgürlüğü" ve "kamu hukukunun ekonomi politiği" alanlarında uluslararası ve ulusal mecralarda 100'ü aşkın akademik çalışma yayınlamış ve 200'ü aşkın uluslararası ve ulusal akademik konferansta yurt içinde ve yurt dışında bu konularda konuşmacı olmuştur.