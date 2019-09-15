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15.09.2019 - 12:20 | | DHA

Görenler şaşkına döndü! Yok böyle yolculuk

İstanbul’da seyir halinde bir otomobilde ayağını camdan çıkartarak yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü.

Görenler şaşkına döndü! Yok böyle yolculuk

İstanbul'da bir kişinin ayağını camdan çıkartarak tehlikeli biçimde araç kullanması kameralara yansıdı. Görenlerin hayrete düştüğü olay dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü sol ayağını camdan çıkartarak araç kullanması görenlerde şaşkınlık yarattı. Trafikte de makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü D-100 Karayolu'ndan Firuzköy Bulvarı'na bağlanarak, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı arasında yaklaşık 7 kilometre boyunca bu şekilde araç kullanamaya devam ettiği görüntülendi.

Kimliği henüz belli olmayan sürücünün bir ayağını camdan çıkartarak otomobili kullanırken, trafikteki diğer sürücüleri ve yanında yolcu koltuğunda oturan bir kadının da canını hiçe sayarak yolculuğunu sürdürmesi dikkat çekti.

 

 

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