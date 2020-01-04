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04.01.2020 - 14:50 | | DHA

Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı

Gaziantep'te görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin üzerine kayıtlı 2 iş makinesi, 1 otomobil, 1 daire çıktı.

Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.'nin üzerine servet çıktı. Kadını yakalayan zabıta ekipleri kadının üzerine 2 iş makinesi, 1 otomobil, 1 daire olduğunu belirttiler.

Zabıta ekiplerince daha önce de defalarca yakalandığı ortaya çıkan Sevda K.'yı gören zabıta ekipleri ise "Allah'tan kork senin mal varlığın var. Üzerine kayıtlı 2 iş makinesi, 1 otomobil,1 daire var. Neden dileniyorsun" dedi. Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.'nın Nurdağı'nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.

Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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