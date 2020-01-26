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26.01.2020 - 07:50 | | ÇİĞDEM YILMAZ Elazığ

Göz göre göre ölüme

Elazığ Sivrice’deki 6.8’lik depremde Maden ilçesindeki altı katlı iki bloklu Mavi Göl Apartmanı çöktü. 28 yıllık Mavi Göl Apartmanı’nın enkazında beş kişi kaldı.

Göz göre göre ölüme

Elazığ Sivrice’deki 6.8’lik depremde Maden ilçesindeki altı katlı iki bloklu Mavi Göl Apartmanı çöktü. 28 yıllık Mavi Göl Apartmanı’nın enkazında beş kişi kaldı. Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Enkaz altında kalan aileden Meriç Dişli kurtarılırken, 6 aylık hamile eşi Pınar Dişli ve oğlu Miraç Dişli (12) hayatlarını kaybetti.

Göz göre göre ölüme



Binanın enkazında kalan Maviye Buğdaylı’nın da cansız bedenine ulaşıldı. Mavi Göl Apartmanı’nın karşısında dükkan işleten  bir esnaf, “Bu apartman, 2011’deki depremde ciddi hasar gördü. O hasarı onarmak yerine, boya ve sıvayla çatlakları kapattılar. Sonra da böyle oldu. 2011’de bu apartmanda önlem alınsaydı bu insanlar ölmeyecekti. Mahallemizde daha çok yazlıkçılar yaşıyor. Deprem yazın olsaydı sayı çok fazla olurdu” diye konuştu. 

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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