Gözler ortak devriyede

İlk Derbesiye’de

150 saatlik sürenin tamamlanmasıyla, sınır hattının Suriye tarafında Rusya-TSK ortak devriyelerinin kısa sürede başlaması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, TBMM’de yaptığı açıklamada, Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerin tamamlandığını belirterek, “Devriyeler birkaç güne başlayacak, 1-2 güne başlar” dedi.

Devriyenin Mardin Kızıltepe’ye karşılık gelen ve örgütün ilk boşalttığı yer olan Derbesiye ile Amude civarında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Devriyeler sınırın Suriye tarafında 10 kilometre derinlikte yapılacak. Geri kalan 20 kilometre saha havadan İHA’larla takip edilecek. Devriyelerle TSK, YPG/PKK’nın çekilip çekilmediğini inceleyecek ve raporlar oluşturacak. Mutabakata aykırı gelişmeler Ruslarla paylaşılacak. Diğer yandan devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına da başlandığı bildirildi.

Görüşmeler yapıcı

Türkiye ile Rusya arasındaki askeri heyetler arası görüşmelerde ise, çekilme sürecinin koordinasyonu ele alındı. Görüşmelerde, mutabakatın işlemesi için ortak devriyelerin planı, YPG/PKK’nın ağır silahlarla 30 km. güneye çekilmesi konuları masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada da “Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir” denildi.

Rejim geri çekildi

Öte yandan Resulayn’ın doğusunda yer alan Ebu Resin’e TSK ve SMO dün operasyon başlattı. Operasyonun ardından bölgede bulunan rejim askerleri, Ebu Resin ve civarındaki köylerden çekilmeye başladı. Tel Temir kuzeyinde de TSK destekli SMO ile rejim destekli terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Rejim milisleri bazı köylerden geri çekildi.

Deyrizor’da çatıştılar

ABD’li askerlerin bulunduğu petrol bölgesi Deyrizor’da ise YPG/PKK ile Suriye rejim güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Deyrizor’un kuzeydoğusunda Koniko gaz sahasında konuşlu ABD, Deyrizor dağında konuşlanan rejim güçlerinin mevzilerini hedef alan füze saldırısı düzenledi.

Çalışmalar Tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askeri heyetiyle 3 gündür yapılan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık Türk ve Rus askerlerinin birlikte göründüğü fotoğrafı Twitter’da paylaştı.

Amerikan ordusu dün 25 Ekim tarihinde Ayn al Arap kentinden çekilme görüntülerini servis etti. Görüntülerde Ayn al Arap havalimanına inen askeri kargo uçağına askeri araç ve malzeme taşındığı görülüyor.

30 kilometre çekilip 5 noktaya konuşlandılar

Soçi Mutabakatı gereği 150 saatte sınır hattından çekilmesi kararlaştırılan YPG/PKK’nın süre dolmadan güvenli bölgeden çekildiği açıklandı. Aynı saatlerde Rusya Savunma Bakanlığı, YPG/PKK’nın 3 binden fazla silah ve askeri teçhizatla sınır hattından 30 kilometre içeriye çekildiğini, Suriye ordusunun ise sınıra 84 karakol kurduğunu duyurdu. Açıklamada, 60 karakolun Kamışlı, 24 karakolun ise, Ayn el Arap (Kobani) bölgesinde kurulduğu ifade edildi.

Milliyet’in edindiği bilgiye göre; YPG/PKK, Ayn el Arap, Ayn İsa, Derbesiye, Amude, Til Temir ve kuzeyde bulunan Derik bölgesinden 30 kilometre içeriye doğru çekildi. Çekilme işlemi Rus askeri polisinin gözetiminde gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri de çekilmeyi, İHA ve uydudan an be an takip etti. Çekilen YPG/PKK’lı gruplar Rakka ve Haseki’ye geçti. Kuzey Irak’a uzanan hat üzerinde yer alan Kamışlı ve Derik bölgesindeki örgüt mensuplarının da Irak sınırında bulunan petrol bölgesi Şeddadi, Hol ve Deyrizor bölgelerine konuşlandığı öğrenildi. YPG/PKK’nın Türkiye-Suriye sınırından çekilmesiyle örgütün Türkiye sınırındaki hakimiyetine son verilmiş oldu. -NAMIK DURUKAN Ankara