Grafik tasarımında dikkat çeken işler bu sergide

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen ve bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, Eylül 2018 itibarıyla üretilmiş grafik tasarım işlerini kapsıyor. Serginin görsel kimlik tasarımı, geçtiğimiz yılki yarışmada pek çok kategoride ödülün yanı sıra Eczacıbaşı Yılın Genç Grafik Tasarımcısı Ödülü’nü kazanan Gizem Kara tarafından gerçekleştirildi. Bir yıllık bir süreçte, afişten kitap tasarımına, açık hava grafik tasarımından sergileme tasarımına farklı dallardaki üretimlere topluca bakma imkânını sunan serginin bu yılki yeni kategorisi ise hareketli afiş tasarımı. Sergiye başvuran işler arasından belirlenecek, 27 kategorideki GMK ödülleri ve 7 özel ödül, sergi açılışında gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.