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04.11.2019 - 07:50 |

Grafik tasarımında dikkat çeken işler bu sergide

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun 1981 yılından bu yana düzenlediği, Türkiye’nin en köklü grafik tasarım etkinliklerinden Grafik Tasarım Sergisi’nin 38.’si, 30 Kasım tarihine dek Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Grafik tasarımında dikkat çeken işler bu sergide

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen ve bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, Eylül 2018 itibarıyla üretilmiş grafik tasarım işlerini kapsıyor. Serginin görsel kimlik tasarımı, geçtiğimiz yılki yarışmada pek çok kategoride ödülün yanı sıra Eczacıbaşı Yılın Genç Grafik Tasarımcısı Ödülü’nü kazanan Gizem Kara tarafından gerçekleştirildi. Bir yıllık bir süreçte, afişten kitap tasarımına, açık hava grafik tasarımından sergileme tasarımına farklı dallardaki üretimlere topluca bakma imkânını sunan serginin bu yılki yeni kategorisi ise hareketli afiş tasarımı. Sergiye başvuran işler arasından belirlenecek, 27 kategorideki GMK ödülleri ve 7 özel ödül, sergi açılışında gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.

İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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