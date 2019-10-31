31.10.2019 - 11:08 |
GSS prim ödeme ve SGK prim ödemeleri için ek süre!
GSS ve SGK prim ödemeleri 31 Ekim itibariyle sona eriyor. Bakan Selçuk'tan prim ödemesi yapacaklar için son dakika açıklaması geldi. Bazı ilçeler için GSS ve SGK prim ödemelerinde ek süre tanındı. İşte GSS ve SGK prim ödemeleri için sürenin uzatıldığı ilçeler.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31 Ekim 2019 olan prim ödemelerini 2 Aralık 2019 tarihine uzattık. Biz, birlikte Türkiyeyiz."
6 ilçede yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihi de 2 Aralık olarak belirlendi.