12.11.2019 - 10:18 | | İHA/AA
Guinness yetkilisinden en çok ağaç dikme rekoruna onay!
En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün olduğu Guinness yetkilisi tarafından onaylandı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilecek "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, 303 bin 150 ağaç ile Guinness'e başvurmuştu. Yetkililerden onay geldi.
Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu."
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