GÃ¼len Adam filmi gerÃ§ek oldu Evi kamyonla taÅŸÄ±dÄ±

BahÃ§elievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve mahalleli,Â ev yÃ¼klÃ¼ kamyonu gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±.Â AhÅŸap prefabrik evi kamyonun kasasÄ±na yÃ¼kleyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â Mahallelinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi kamyonun sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n evi,Â baÄŸ evleri bÃ¶lgesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ daha sonra yoluna devam edip, gÃ¶zden kayboldu.

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'1989 YILINDA Ã‡EKÄ°LEN SAHNE, YENÄ°DEN CANLANDIÂ '

AyrÄ±ca, ev yÃ¼klÃ¼ kamyon, baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Kemal Sunal'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± 'GÃ¼len Adam' filmindeki ev taÅŸÄ±ma sahnesini anÄ±msattÄ±. 1989'daÂ Kartal Tibet'inÂ yÃ¶nettiÄŸi ve senaryosunu ErdoÄŸan TÃ¼naÅŸ'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ±Â 'GÃ¼len Adam' filminde, dÃ¶nemin hayat ÅŸartlarÄ±, fakirlik, gecekondu yÄ±kÄ±mlarÄ±Â ve bunlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda akÄ±llÄ±ca dÃ¼ÅŸÃ¼nen bir adamÄ±n baÅŸÄ±na gelenlerÂ anlatÄ±lÄ±r. Kemal Sunal'Ä±n hayat verdiÄŸi Yusuf Åžaplak gÃ¼lerek doÄŸan veÂ her olaya gÃ¼lerek tepki veren biridir.Â Herkes onun aÄŸlayacaÄŸÄ± olayÄ± beklemektedir. Bu sÄ±rada YusufÂ ev alacak parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gecekondu yapar, gecekonduyu da belediyenin yÄ±kÄ±m ekiplerinden kurtarmak iÃ§in tekerlekli bir platformun Ã¼zerine inÅŸa eder.Â Yusuf zorlu hayat ÅŸartlarÄ±ylaÂ boÄŸuÅŸur.

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