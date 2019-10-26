26.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Gülen’in yeğeni yakalandı
Beykoz’da mahalle bekçileri, önceki akşam bir aracı durdurup kimlik incelemesi yaptı.
Araçtaki kadının sunduğu “Neşe Ateş” adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu anlayan bekçiler kadını emniyete götürdü. Kadının, parmak izi incelemesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen olduğu tespit edildi. GBT kayıtlarında aranması gözükmeyen Gülen, adliyeye sevk edildi. Sahte kimlik kullanmaktan serbest kalan Gülen’in, UYAP sorgusunda FETÖ soruşturması kapsamında arama kararı bulunduğu belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edilen Gülen’in UYAP’taki arama kararının GBT’de gözükmemesi dikkati çekti.