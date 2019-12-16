Gülşah Saraçoğlu yaşı, boyu kaç? Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu evli mi?

Hafta içi yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında toplam 4 jüri bulunuyor. Jürilerden biri ise Gülşah Saraçoğlu. Modayı yakından tkip edenler yarışmayı merakla izlerken, jüri hakkında da bilgi almak istiyor. Peki Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu yaşı ve boyu kaç? Gülşah Saraçoğlu nereli? Evli mi?

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 doğumlu ve 1.63 boyunda olan Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2016 yılında mide ameliyatı olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU EVLİ Mİ?

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yenutr ile nişanlanmıştır. Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.