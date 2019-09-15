Guns N’ Roses’dan albüm hazırlığı

Sirius XM’e konuşan Slash, “Sanırım günün sonunda herkes tam bir albüm istiyor. Bunun değiştiğini zannetmiyorum” dedi. Müzik sektörünü “Vahşi Batı’ya” benzeten Slash, günümüzde başarılı olmanın belli bir formülü olmadığını söyledi. Guns N’ Roses şu anda 3 yıllık “Not In This Lifetime” turnesini sürdürüyor. Grubu yıllar sonra bir araya getiren konserlere müzikseverler de büyük ilgi gösterdi. Grubun şu anda bu konserlere odaklandığını belirten Slash, “Sanırım sonunda o albümü çıkartacağız” dedi.