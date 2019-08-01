MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarparak devrildi
01.08.2019 - 05:12| AA

Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarparak devrildi

Fransa'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Esenboğa Protokol Yolu'nda bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarparak devrildi

 

Esenboğa Protokol Yolu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden Sefer Taş'ın kullandığı 114 K 326 plakalı otomobil, Keçiören Solfasol yolu ayrımında bariyerlere ve yön levhası direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yola savrulan otomobil devrilerek ters döndü.

Kaza sonrası araçta sıkışan araç sürücüsü Sefer Taş ile eşi Sultan Taş itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı.

Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarparak devrildi

Çift, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Esenboğa Protokol Yolu'nun Keçiören Solfasol yol ayrımı bir saat süreyle ulaşıma kapandı.

Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarparak devrildi


Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarparak devrildi

Bir gölet faciası dahaSamsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esenyurt'ta silahlı saldırı

Esenyurt'ta silahlı saldırı

Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarparak devrildi

Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarparak devrildi

Otomobil park halindeki kamyona çarptı

Otomobil park halindeki kamyona çarptı

Akıncı Üssü davasında ara karar

Akıncı Üssü davasında ara karar

Sıradaki Haber