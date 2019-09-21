Güven Bana sorusu: Cingöz Recai'yi kimler canlandırdı?

ATV'de yayınlanan Güven Bana yarışmasında sorulan soru, izleyici tarafından araştırılıyor. Güven Bana yarışmasının 21 Eylül gününde sorulan sorulardan biri Türk polisiyesinin en ünlü kahramanı: Cingöz Recai'den geldi.

Peyami Safa'nın "Server Bedi" adı altında yazdığı ve Arsen Lüpen'den esinlenmiş olduğu hırsız karakteridir.

Hikâyelerdeki bir diğer karakter de, Cingöz Recai'yi yakalamaya çalışan polis müfettişi Mehmet Rıza,romana sonradan dahil olan Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr.Watson'dur. 1954 ve 1969'da filmi çekilmiştir. 1954 yapımı Beyaz Cehennem / Cingöz Recai adlı filmin yönetmeni Metin Erksan, Cingöz Recai karakterini canlandıran oyuncu Turan Seyfioğlu'dur. 1969 yılında çekilen filminde Cingöz Recai'yi Ayhan Işık, Mehmet Rıza karakterini Abdurrahman Palay canlandırmıştır. Ayrıca 2017 senesinde Cingöz Recai bir kez daha sinemaya aktarıldı, yönetmenliğini Onur Ünlü üstlenmiştir ve Cingöz Recai karakterini ise Kenan İmirzalıoğlu oynamıştır.

Cingöz Recai; yakışıklı, kurnaz, cesur, soğukkanlı, zarif, tahsilli, görgülü, cömert ve kibar bir serseridir. Maceralarında "helal" para kazanmış kimselere dokunmaz, haksız yolla servet sahibi olmuş kimselerden hile ile para çalar, elde ettiklerini muhtaçlara dağıtır.

Kitaplar genelde gereksiz bilgi içermeyip direkt olarak senaryoya yöneliktir. Bu özellik kitapları eşsiz kılar ve okuyucular tüm seriyi okumadan kitabı bırakmakta zorlanır.