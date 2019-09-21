21.09.2019 - 22:09 |
Güven Bana sorusu: "Seylan" olan adı 1972 yılında değişen ülkenin günümüzdeki adı nedir?
Güven Bana bu akşam yayınlanıyor. Güven Bana yarışmasının soruları izleyici tarafından da merakla araştırılıyor. Bu akşam sorulan Güven Bana sorusu: "Seylan" olan adı 1972 yılında değişen ülkenin günümüzdeki adı nedir?
ATV'de yayınlanan Güven Bana yarışmasında sorulan soru, izleyici tarafından araştırılıyor. Güven Bana yarışmasının 21 Eylül gününde sorulan sorulardan biri "Seylan" olan adı 1972 yılında değişen ülkenin günümüzdeki adı nedir?
CEVAP: SRİ LANKA