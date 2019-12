Güvercin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Güvercin dizisi nerede çekiliyor?

Güvercin dizisi bu akşam Star TV ekranında 5. bölüm ile ekrana geliyor. Güvercin dizisi 5. bölümde Zülüf yanlışlıkla Kenan'ı vuruyor. Kenan'ın vurulmasının ardından Zülüf büyük üzüntü yaşarken Ökkeş hapishaneden çıkıyor. Peki Güvercin dizisi nerede çekiliyor. Güvercin dizisi konusu ve başrol oyuncuları kimler?

GÜVERCİN DİZİSİ KONUSU

On beş yıl önce Bedir Kavvi ve Ahmet Cibranoğlu iki yakın arkadaştır. Ahmet Cibranoğlu' nun öldürülmesinin ardından Bedir Kavvi yakın arkadaşının cinayeti ile suçlanarak cezaevine gönderilir. On beş yıl aranın ardından Bedir Kavvi hapishaneden çıkar. Cibranoğlu konağında Bedir Kavvi'nin hapishaneden çıktığını duyan Ökkeş deliye döner. On beş yıl önce yaşanan olayın ardından Cibranlar'ın İstanbul'da okuyan oğlu Kenan, babasının ölüm haberinin ardından Gaziantep'e ailesinin yanına döner evin reisi olarak hayatına kaldığı yerden devam eder.

Kenan bir taraftan ailesinin işlerini sürdürmek ve büyütmek için çabalarken bir taraftan da serseri olan kardeşi Ökkeş'i dizginlemek ile mükelleftir.

Kavvi ailesinin güzel kızı Zülüf, babasın on beş yıldır hapishanede olması nedeniyle annesi ile birlikte kendi ayakları üzerinde durmuş ve aynı zamanda küçük kardeşi Müslüm'e de sahip çıkmıştır. Babasının yıllar sonra hapishaneden çıktığını öğrenince büyük mutluluk yaşayacak olan Zülüf'ün sevinci kardeşi Müslüm'ün Cibran'ların kızı Nefise ile kaçtığını öğrenince son bulacaktır.

GÜVERCİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Mustafa Ali Nuroğlu (Kenan)

Almila Ada (Zülüf)

Menderes Samancılar (Bedir)

Nursel Köse (Kevsa)

Devrim Saltoğlu (Celil)

Osman Albayrak (Kasım)

Genco Özak (Ökkeş)

Toprak Sağlam (Emel)

Eslem Akar (Nefise)

Berke Üsdiken (Müslüm)

Gülen Karaman (Zeliha)

Dilan Telkök (Betül)

Gözde Fidan (Nimet)

GÜVERCİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Güvercin dizisinin çekimlerinin bir kısmı Urfa'da gerçekleştirilse de büyük bölümü Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Köyünde çekilecek.