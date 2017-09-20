Güzel avrat otu, aslında ismini ülkemizdeki insanlar tarafından almış, mükemmel bir bitkidir. Birçok faydası olmasına rağmen insanlar tarafından çok fazla kullanılmayan bu otun üzerinde meyvelerde vardır. Küçük küçük kiraza benzer meyvelerin rengi siyahtır. Bu nedenle görünüşüyle ilgi çeken bir ottur. İlk zamanlar üzerinde mor renklerde çiçekler açan güzel avrat otu, zaman geçtikçe çiçeklerini meyveye dönüştürerek farklı bir görünüm alır.

Bu mükemmel bitkinin asıl adı, Atropa Belladonna olarak bilinir. Yaklaşık olarak ortalama 1,5 metreye kadar uzanan bu mükemmel bitki aslında zehirli bir bitkidir. İşte insanların bu otu çok fazla bilmemelerinin nedeni de bu şekilde zehirli bir bitki olmasıdır. Çünkü bu bitkiler yanlış kullanımlarda ya da doz aşımlarında direk olarak zehirli etkisi ile insanlarda problemlere neden olur. Güzel avrat otunun kokusu bazı insanlar tarafından sevilse bile bazı insanlar tarafından beğenilmez. Tıbbi olarak güzel avrat otu bilimsel çalışmalar ile ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Bu nedenle amatör kullanımlar için güzel avrat otunun kullanılması son derece tehlikelidir.

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?

Güzelavrat otu (Atropa belladonna veya Atropa bella-donna), patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. "Atropin" maddesi bu bitkinin halüsinojenik özellikleri olan oldukça zehirli yemişleri boyunca olan yapraklarından elde edilir.

Tür, Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'nın yerlisidir ve Kuzey Amerika'nın bazı kısımlarında da bulunur hale gelmiştir. Yetiştiği alanlar çoğunlukla kireçten zengin topraklı, nemli ve loş yerlerdir. Adı olan "Bella-Donna" İtalyanca'dan köken alır ve "güzel kadın" anlamı gelmektedir. Atropin maddesini kadınlar bir zamanlar göz bebeklerini büyütmek için kullanmışlardır.

Güzelavrat otu dallanmış, otsu ve çok yıllık bir bitkidir, çoğunlukla etli köke sahip bir yarı çalı olarak görülür. Bitki 1.5 metre, uzun oval yaprakları ise 18 cm uzunluğa kadar erişebilir. Çan şekilli çiçekleri hafif yeşil-soluk mor ve az kokuludur. Meyveleri olgunlaştıkça yeşilden parlak siyaha uzanan ve yaklaşık olarak 1 cm uzunluktaki yemişlerdir. Bu yemişler tatlıdır ve zehirli alkoloidler içermelerine rağmen taşıdıkları tohumlarla yayılmayı da sağlayan hayvanlar tarafından iştahlıca tükeltilirler. Atropa belladonna var. lutea olarak isimlendirilen bir varyetesinin soluk sarı çiçekler ve meyveler bulunmaktadır.

Atropa belladona nadir olarak bahçelerde kullanılır yetiştirilmesi genellikle gösterişli yemişleri ve dikey geliştiği içindir. Dünyanın diğer bölgelerinde, eldeğmemiş topraklarda yetişen değeri olmayan türlerinin olduğu bilinmektedir. Küçük tohumların çimlenmesi, tohumun uykuda almasını sağlayabilen sert kabuğuyla da ilişkili olarak genellikle zordur.

Çimlenme değişen sıcaklık koşulları altından birkaç hafta alabilir fakat giberellik asidin kullanımıyla gelişim hızlandırılabilir. Fideler bir yerden bir yere taşınma sırasında çökerten gibi kök zararlarından dolayı steril toprağa gerek duymaktadırlar.

Güzel avrat otunun faydaları:

Bu otun çok büyük bir ağrı kesici özelliği vardır. Bu nedenle insanlar tarafından ağrı kesici olarak kullanılır. Fakat bu otun kullanıma hazır hale getirilebilmesi için öncelikle tıbbi işlemlerden geçmesi gerekir. Bu bitkinin zehirleyici etkisi sizleri hastanelik edebilir.

Bazı eski bilgileri olan insanlar güzel avrat otu ile basit ilaçlar yaparak kullanırlar. Bu sayede insanlarda bu ot orta kulak iltihabı ve bademciklerde meydana gelen iltihaplanma problemlerine neden olur.

Oldukça yaygın olarak ortaya çıkan bu gibi sorunların tıbbi olarak kullanılan ilaçları da olduğu için bu etkileri diğer tıbbi ilaçlardan da görebilirsiniz.

Bu otun bir diğer faydası insanlarda astım, bronşit, zatürre gibi hastalıklarda meydana gelen nefes darlıklarını ortadan kaldırıcı etkisidir.

Mide sorunları arasında özellikle gastrit, ülser gibi problemlerde bu mükemmel bitki çok büyük faydalar göstererek bu hastalıkları ortaya çıkardığı etkilerden yararlanabilirsiniz. Eğer sizlerde de bu gibi olumsuzluklar meydana geliyorsa kesinlikle güzel avrat otundan yararlanmalısınız.

Kullanımı:

Güzel avrat otunun daha çok yaprakları ve kök kısımları kullanılmaktadır. Bu otun zehirli olması nedeni ile ancak bu ot hakkında çok bilgisi olan insanlar tarafından hazırlanarak kullanılmalıdır. Aksi durumlarda çok büyük sorunlar karşınıza çıkabilir. Bu nedenle güzel avrat otu, kesinlikle evde kullanılmamalıdır. Çünkü günümüzde bile bu gibi bitkilerden zehirlenerek çok büyük sorunlar yaşadığı görülür. Özellikle çocuklarda bu bitkinin çok büyük zararları meydana gelir.

Yan etkileri:

Bu ot insanlarda zehirli etkiler göstermeye başladığında ilk olarak kişilerde baş ağrısı uyku hali meydana gelir. İlerleyen zamanlarda ise yavaş yavaş susuzluk hissi ile birlikte sayıklama gibi durumlar ortaya çıkar. Eğer sizlerde de bu gibi belirtiler meydana gelir ise acilen uzman bir doktora görünerek meydana gelebilecek olan sorunları engelleyebilirsiniz.