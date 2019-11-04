Güzelavrat otu zehirli midir? Avrat otu nedir, zararları nelerdir?

Ispanak zehirlenmelerinin son günlerde artmasının ardından zehirlenmelerin ıspanakların arasına karışan zehirli otlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Peki, güzelavrat otu ıspanağa benziyor mu? Güzelavrat otu nedir? İşte avrat otu ile ilgili merak edilenler...

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?

Patlıcangillerden otsu ve çok yıllık bir bitki olan güzelavrat otu etli köke sahip bir yarı çalıdır. Atropin maddesi bu bitkinin halüsinojenik özellikleri olan zehirli yemişleri boyunca olan yapraklarından elde edilir.

Çan şekilli çiçekleri hafif yeşil-soluk mor ve az kokuludur. Meyveleri olgunlaştıkça yeşilden parlak siyaha uzanan ve yaklaşık olarak 1 cm uzunluktaki yemişlerdir. Bu yemişler tatlıdır ve zehirli alkoloidler içermelerine rağmen taşıdıkları tohumlarla yayılmayı da sağlayan hayvanlar tarafından tüketilir.

GÜZELAVRAT OTU NE İŞE YARAR?

Atropin maddesini kadınlar bir zamanlar göz bebeklerini büyütmek için kullanmışlardır.

GÜZELAVRAT OTU NEREDE YETİŞİR?

Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'nın yerlisidir ve Kuzey Amerika'nın bazı kısımlarında da bulunur hale gelmiştir. Yetiştiği alanlar çoğunlukla kireçten zengin topraklı, nemli ve loş yerlerdir.