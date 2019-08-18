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18.08.2019 - 18:17

"Hababam Sınıfı" filmi sinemada ilk kez hangi yıllarda yayınlanmıştı? 18 Ağustos ipucu sorusu

Ülke tarihimizin en önemli filmlerinden biri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki "Hababam Sınıfı" filmi sinemada ilk kez hangi yıllarda yayınlanmıştı? İşte 18 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...

"Hababam Sınıfı" filmi sinemada ilk kez hangi yıllarda yayınlanmıştı? 18 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülkemizin en önemli filmlerinden biri ile ilgili oldu. İşte 18 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

"Hababam Sınıfı" filmi sinemada ilk kez hangi yıllarda yayınlanmıştı?

CEVAP

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Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
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