"Hababam Sınıfı" filmi sinemada ilk kez hangi yıllarda yayınlanmıştı? 18 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülkemizin en önemli filmlerinden biri ile ilgili oldu. İşte 18 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

"Hababam Sınıfı" filmi sinemada ilk kez hangi yıllarda yayınlanmıştı?

CEVAP

1975