18.08.2019 - 18:17
"Hababam Sınıfı" filmi sinemada ilk kez hangi yıllarda yayınlanmıştı? 18 Ağustos ipucu sorusu
Ülke tarihimizin en önemli filmlerinden biri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki "Hababam Sınıfı" filmi sinemada ilk kez hangi yıllarda yayınlanmıştı? İşte 18 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...
Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülkemizin en önemli filmlerinden biri ile ilgili oldu. İşte 18 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
"Hababam Sınıfı" filmi sinemada ilk kez hangi yıllarda yayınlanmıştı?
CEVAP
1975