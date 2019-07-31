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31.07.2019 - 12:41| DHA

Haberler peş peşe geliyor... PKK sığınakları yerle bir

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama- tarama çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve girişe tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Sığınak ve el yapımı patlayıcı, kontrollü imha edildi.

Haberler peş peşe geliyor... PKK sığınakları yerle bir

Başkale'de, PKK sığınağı ve EYP imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'nın kullandığı sığınak ve barınağın tespit edilmesi üzerine dün bölgede 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında, dedektör köpek ile arazide yapılan aramalarda, teröristlerin kullandığı sığınağın yeri ve girişe tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği belirlendi. Alınan çevre güvenliğini ardından el yapımı patlayıcı ve sığınak, kontrollü imha edildi.

Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile görüntülendiErzurum’da yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor. Kurulan fotokapanlarla Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü ormanlarında vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi türler görüntülendi.
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