Haberler peş peşe geliyor... PKK sığınakları yerle bir

Başkale'de, PKK sığınağı ve EYP imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'nın kullandığı sığınak ve barınağın tespit edilmesi üzerine dün bölgede 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında, dedektör köpek ile arazide yapılan aramalarda, teröristlerin kullandığı sığınağın yeri ve girişe tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği belirlendi. Alınan çevre güvenliğini ardından el yapımı patlayıcı ve sığınak, kontrollü imha edildi.