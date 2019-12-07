Hac kuraları ne zaman 2020? Hac ön kayıt işlemleri...

Hac ön kayıtları devam ediyor. 11 Kasım'da başlayan 2020 Hac ön kayıt işlemleri 13 Aralık'ta son bulacak. Peki, Hac kuraları ne zaman?

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR? HAC KURALARI NE ZAMAN?

Diyanetin açıkladığı tarihlere göre hacı adayları 11 Kasım - 13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresineden ön kayıtlarını yapabilecekler. Kura ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

2020 HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.