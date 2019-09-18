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18.09.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Hacker çetesinden 2 milyonluk vurgun

Hacker çetesinden 2 milyonluk vurgun

İstanbul’da özel bir yazılımla, kargo firmalarının gönderilerinin içeriğini öğrenip, “Dublör” kullanarak paketleri çaldığı belirlenen 15 kişilik şebeke çökertildi. 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekenin mensupları arasında Türkiye yazılım birincisi B.E.’nin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, drop (düşürme) yöntemini Türkiye’de ilk kullanan organizasyon oldukları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şebekenin beyni olan ‘hacker’ın özel bir yazılım geliştirerek kargo firmalarına ait verileri ele geçirdiğini ve bu veriler üzerinden firmaların taşıdığı paketlerde ne olduğunu öğrenip, çoğu çocuk çete üyelerini bu değerli paketleri alması için kullandığını belirledi. Dublör olarak kullanılan çocuklara, casus yazılımla teslimat yapılacak kişinin kimliğine uygun sahte kimlikler düzenlendiği de anlaşıldı. Daha çok elektronik eşya ve kuyumculardan gönderilen kargoları hedefleyen şebeke üyesi 15 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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