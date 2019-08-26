Hacker filmi konusu nedir? Hacker filmi oyuncuları kimlerdir?
2019 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini Poul Berg'in yaptığı Hacker filmi, bu akşam televizyonda ilk kez ekranlara geliyor. Peki Hacker filmi konusu nedir ve Hacker filmi oyuncuları kimlerdir? İşte filmle ilgili merak edilenler...
HACKER FİLMİ KONUSU
Alex Danyliuk (Callan McAuliffe), savaştan kaçan bir göçmendir. Maddi sıkıntılarla boğuşan ailesine bakabilmek için bilgisayar korsanlığı yapmaktadır. Dolandırıcı arkadaşı Sye’nın da yardımıyla yasadışı karaborsa işine girer. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanına dönüşür. Genç bir hacker olan Kira adlı kız ile Darkweb’te tanışır. İkilinin faaliyetleri, FBI’ın bir numaralı hedefi olan Anonymous organizasyonunun başındaki ‘Z’nin dikkatini çeker.
HACKER FİLMİ OYUNCULARI
Esben Dalgaard Andersen - Peter
Janus Nabil Bakrawi - Ahmed
Alfred Bjerre Larsen Alfred Bjerre Larsen - Spender
Malin Elisabeth Rømer Brolin-Tani - Nabila
Anemone Høier Demirhan - Tanja
Mille Dinesen Mille Dinesen - Ingrid
Niels Martin Eriksen - Mugge