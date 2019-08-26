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26.08.2019 - 20:22

Hacker filmi konusu nedir? Hacker filmi oyuncuları kimlerdir?

2019 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini Poul Berg'in yaptığı Hacker filmi, bu akşam televizyonda ilk kez ekranlara geliyor. Peki Hacker filmi konusu nedir ve Hacker filmi oyuncuları kimlerdir? İşte filmle ilgili merak edilenler...

Hacker filmi konusu nedir? Hacker filmi oyuncuları kimlerdir?

HACKER FİLMİ KONUSU

Alex Danyliuk (Callan McAuliffe), savaştan kaçan bir göçmendir. Maddi sıkıntılarla boğuşan ailesine bakabilmek için bilgisayar korsanlığı yapmaktadır. Dolandırıcı arkadaşı Sye’nın da yardımıyla yasadışı karaborsa işine girer. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanına dönüşür. Genç bir hacker olan Kira adlı kız ile Darkweb’te tanışır. İkilinin faaliyetleri, FBI’ın bir numaralı hedefi olan Anonymous organizasyonunun başındaki ‘Z’nin dikkatini çeker.

HACKER FİLMİ OYUNCULARI

Esben Dalgaard Andersen - Peter

Janus Nabil Bakrawi - Ahmed

Alfred Bjerre Larsen Alfred Bjerre Larsen - Spender

Malin Elisabeth Rømer Brolin-Tani - Nabila

Anemone Høier Demirhan - Tanja

Mille Dinesen Mille Dinesen - Ingrid

Niels Martin Eriksen - Mugge

 

 

Cansız bedeni yol kenarında bulunduAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin’in cansız bedeni Afyonkarahisar Antalya kara yolunun Sandıklı girişi Ofis kavşagında yol kenarında bulundu.
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