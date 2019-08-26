Hacker filmi konusu nedir? Hacker filmi oyuncuları kimlerdir?

HACKER FİLMİ KONUSU

Alex Danyliuk (Callan McAuliffe), savaştan kaçan bir göçmendir. Maddi sıkıntılarla boğuşan ailesine bakabilmek için bilgisayar korsanlığı yapmaktadır. Dolandırıcı arkadaşı Sye’nın da yardımıyla yasadışı karaborsa işine girer. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanına dönüşür. Genç bir hacker olan Kira adlı kız ile Darkweb’te tanışır. İkilinin faaliyetleri, FBI’ın bir numaralı hedefi olan Anonymous organizasyonunun başındaki ‘Z’nin dikkatini çeker.



HACKER FİLMİ OYUNCULARI



Esben Dalgaard Andersen - Peter



Janus Nabil Bakrawi - Ahmed



Alfred Bjerre Larsen Alfred Bjerre Larsen - Spender



Malin Elisabeth Rømer Brolin-Tani - Nabila



Anemone Høier Demirhan - Tanja



Mille Dinesen Mille Dinesen - Ingrid



Niels Martin Eriksen - Mugge