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13.09.2019 - 11:42 |

Hadi 13 Eylül ipucu: TDK'nın promosyon kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?

Hadi 13 Eylül ipucu sorusu yayınlandı. Buna göre TDK'nın promosyon kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir sorusu Hadi yarışmacılarına günün kopya sorusu olarak verildi. Peki TDK tarafından promosyon kelimesi için önerdiği karşılık nedir? Promosyon doğru yazılışı nasıldır?

Hadi 13 Eylül ipucu: TDK'nın promosyon kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?

Hadi 13 Eylül ipucu sorusu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Hadi'de düzenlene her yarışma öncesinde yarışmacılara verilen ipucu soruları ile her yarışmada bir soruyu kolay bir şekilde cvevaplama fırsatı tanıyor. Hadi bugün gerçekleştirilecek olan Mini Hadi yarışmasında sorulacak olan ipucu sorusu şu şekilde; TDK'nın promosyon kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?

HADİ 13 EYLÜL İPUCU SORUSU VE YANITI

TDK'nın promosyon kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?

CEVAP: ÖZENDİRME

 

 

Heyecanlandıran keşif! Moğollara ait silah bulunduErzurum’da tünel yapımında çalışan işçiler tarafından her biri yaklaşık 1,5 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu. 'Katapult' ismi ile de bilinen güllelerin Orta Çağ’da Moğollar tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.
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