Hadi 13 Eylül ipucu: TDK'nın promosyon kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?

Hadi 13 Eylül ipucu sorusu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Hadi'de düzenlene her yarışma öncesinde yarışmacılara verilen ipucu soruları ile her yarışmada bir soruyu kolay bir şekilde cvevaplama fırsatı tanıyor. Hadi bugün gerçekleştirilecek olan Mini Hadi yarışmasında sorulacak olan ipucu sorusu şu şekilde; TDK'nın promosyon kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?

HADİ 13 EYLÜL İPUCU SORUSU VE YANITI

TDK'nın promosyon kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?

CEVAP: ÖZENDİRME