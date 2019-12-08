08.12.2019 - 11:38 |
Hadi 8 Aralık ipucu sorusu ve cevabı: Köstence Limanı ve Transilvanya Bölgesi nerededir?
Hadi canlı bilgi yarışması her gün gerçekleştirilen yarışmalar ile canlı para ödülü dağıtmaya devam ediyor. Hadi canlı bilgi yarışmasında paylaşılan ipuçları ile yarışmada bir soru kolaylıkla cevaplanıyor. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Hadi canlı bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak Köstence Limanı ve Transilvanya Bölgesi nerededir? sorusu geldi. İşte 8 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
Hadi canlı bilgi yarışması bu akşam 20:30'da gerçekleştirilecek. Her gün gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmalarında para ödülünün verildiği Hadi yarışmasında paylaşılan ipucu soruları sayesinde yarışmaya katılan yarışmacılar bir soruyu kolaylıkla yanıtlama fırsatı elde ediyor. 10 sorunun yöneltildiği Hadi bilgi yarışmasında 10. soruyı doğru cevaplayan yarışmacılar arasında para ödülü eşit şekilde dağıtılıyor. İşte Hadi 8 Aralık ipucu sorusu ve yanıtı
8 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU
Köstence Limanı ve Transilvanya Bölgesi nerededir?
8 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU YANITI
Romanya
Bakmayın böyle küçük göründüğüne! Tek ısırıkta...Antalya Akvaryum'un 'Tropikal Replite House' bölümünde, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen ve tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağasının yanı sıra süt yılanı, kırmızı kuyruklu boğa, albino piton, sıçan yılanı, ağaç pitonu, ağaç boğası, tarantula örümcekler, akrep, zehirli kertenkele türleri sergileniyor.