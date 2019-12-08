Hadi 8 Aralık ipucu sorusu ve cevabı: Köstence Limanı ve Transilvanya Bölgesi nerededir?

Hadi canlı bilgi yarışması bu akşam 20:30'da gerçekleştirilecek. Her gün gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmalarında para ödülünün verildiği Hadi yarışmasında paylaşılan ipucu soruları sayesinde yarışmaya katılan yarışmacılar bir soruyu kolaylıkla yanıtlama fırsatı elde ediyor. 10 sorunun yöneltildiği Hadi bilgi yarışmasında 10. soruyı doğru cevaplayan yarışmacılar arasında para ödülü eşit şekilde dağıtılıyor. İşte Hadi 8 Aralık ipucu sorusu ve yanıtı

8 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU

Köstence Limanı ve Transilvanya Bölgesi nerededir?

8 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU YANITI

Romanya