Hadi İnşallah filmi konusu ve başrol oyuncuları

Hadi İnşallah filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı'nın yer aldığı Hadi İnşallah filmi vizyona girdiği 28 Kasım 2014 tarihinden itibaren 16 hafta boyunca vizyonda kalırken 1.255.390 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 12.979.455,00 TL hasılat elde etti. Peki Hadi İnşallah filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

HADİ İNŞALLAH FİLMİ KONUSU

Hadi İnşallah, genç bir kadın olan Pucca'nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar.

Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır... Ali Taner Baltacı yönetmenliğinde hayata geçen komedi filminin yapımcılığını 25 Film üstleniyor. Film, yazdığı blog ile sosyal medya fenomeni olan Pucca lakaplı bir kadının, dizüstü edebiyatı kapsamında yayınladığı kitaplardan senaryolaştırıldı.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Hadi İnşallah filminin başrollerinde Büşra Pekin, Murat Boz, Şinasi Yurtsever, Müjde Uzman, Aydan Taş, Hülya Gülşen Irmak, ve İdil Dizdar yer alıyor.