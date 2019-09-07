Hadi ipucu sorusu 7 Eylül 2019 | 1993 yılında Haluk Bilginer'in sunduğu ilk reality show programının adı nedir?

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HADİ İPUCU SORUSU 7 EYLÜL 2019

1993 yılında Haluk Bilginer'in sunumuyla yayınlanmaya başlayan ülkemizin ilk reality show programının adı nedir?

7 EYLÜL 2019 HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

Sıcağı Sıcağına

Sıcağı Sıcağına, 1993-2009 yılları arası Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu tarafından sunulmuş olan, Türkiye'de yapılmış ilk reality şovdur.

1993'te Show TV'de Haluk Bilginer'in sunumuyla başladı. 1994 yılında Cem Kurtoğlu'nun sunumuyla devam etti. 1998 yılında bitti. Yayınlandığı dönem günün en çok izlenen yapımlarından biri oldu ve yapım birçok ödül aldı. 2009 yılında Star TV'de Cem Kurtoğlu'nun sunumuyla yeniden başladı, fakat ilk bölümünün yayınlanmasının ardından yayından kaldırıldı. Programın bölümlerinin çoğu 2012 yılından itibaren Cem Kurtoğlu tarafından Youtube'a yüklenerek izleyicilere tekrar sunulmuştur.