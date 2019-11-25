Hadi ipucu sorusu ve cevabı: 1979 yılında gelecekteki internet üzerinden alışveriş sisteminin temellerini atan mucit kimdir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Her gün gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmaları ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi'de bu akşam gerçekleştirilecek olan 20:30'daki yarışma öncesinde ipucu sorusu yayımlandı. Hadi bilgi yarışmasına dahil olabilmek için yapılması gerekenler ise oldukça basit.

Play Store ve App Store üzerinden Hadi canlı bilgi yarışmasını indirdikten sonra üyelik oluşturup o gün içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk canlı bilgi yarışmasına dahil olabiliyorsunuz. İlk üye olduğunuz andan itibaren size verilecek olan üç jokeri istediğiniz anda kullanabilir ve soruları kolaylıkla yanıtlama şansı elde edebilirsiniz.

Jokeriniz olmasa bile Hadi tarafından her gün yayımlanan ipucu soruları sayesinde yarışma öncesi verilen sorunun yanıtını öğrenip bir soruyu kolaylıkla cevaplayabiliyorsunuz. İşte 25 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

SORU: 1979 yılında gelecekteki internet üzerinden alışveriş sisteminin temellerini atan mucit kimdir?

CEVAP: Michael Aldrich