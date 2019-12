Hadi ipucu sorusu ve cevabı 31 Aralık | Aşağıdakilerden hangisi Game of Thrones'da sıklıkla duyulan bir sözdür?

Hadi ipucu sorusu belli oldu. Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının bugün yapılacak yarışmasında sorulacak ipucu sorusu belli oldu.

31 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU BÜYÜK ÖDÜL

Aşağıdakilerden hangisi Game of Thrones'da sıklıkla duyulan bir sözdür?

31 ARALIK HADİ İPUCU CEVABI BÜYÜK ÖDÜL

You Know Nothing Jon Snow