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14.12.2019 - 12:31 |

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı: 1990 yapımı "Pretty Woman" ya da Türkçesiyle "Özel Bir Kadın" filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan aktör kimdir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta içi günde iki kez hafta sonu ise akşam saatlerinde gerçekleştirilen Hadi canlı bilgi yarışmasında para ödülü dağıtılmaya devam ediyor. Hadi'nin bu akşam gerçekleştirilecek yarışmasında ipucu sorusu olarak 1990 yapımı "Pretty Woman" ya da Türkçesiyle "Özel Bir Kadın" filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan aktör kimdir sorusu ipucu sorusu olarak verildi. İşte Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı: 1990 yapımı "Pretty Woman" ya da Türkçesiyle "Özel Bir Kadın" filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan aktör kimdir?

Hadi hafta içi her gün iki yarışma ve hafta sonu 20:30'da gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmaları ile para ödülü dağıtmaya devam ediyorç Hadi 20:30'da gerçekleştirilecek olan bilgi yarışmasında bu akşamın ipucu sorusu olarak yarışmanın takipçileri ile paylaşılan ipucu sorusu 1990 yapımı "Pretty Woman" ya da Türkçesiyle "Özel Bir Kadın" filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan aktör kimdir? oldu. Peki 1990 yapımı "Pretty Woman" ya da Türkçesiyle "Özel Bir Kadın" filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan aktör kimdir? İşte Hadi ipucu sorusu ve yanıtı

HADİ 14 ARALIK İPUCU SORUSU

1990 yapımı "Pretty Woman" ya da Türkçesiyle "Özel Bir Kadın" filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan aktör kimdir?

HADİ 14 ARALIK İPUCU SORUSU CEVABI

Richard Gere

 

 

 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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