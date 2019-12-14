Hadi ipucu sorusu ve yanıtı: 1990 yapımı "Pretty Woman" ya da Türkçesiyle "Özel Bir Kadın" filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan aktör kimdir?

Hadi hafta içi her gün iki yarışma ve hafta sonu 20:30'da gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmaları ile para ödülü dağıtmaya devam ediyorç Hadi 20:30'da gerçekleştirilecek olan bilgi yarışmasında bu akşamın ipucu sorusu olarak yarışmanın takipçileri ile paylaşılan ipucu sorusu 1990 yapımı "Pretty Woman" ya da Türkçesiyle "Özel Bir Kadın" filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan aktör kimdir? oldu. Peki 1990 yapımı "Pretty Woman" ya da Türkçesiyle "Özel Bir Kadın" filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan aktör kimdir? İşte Hadi ipucu sorusu ve yanıtı

HADİ 14 ARALIK İPUCU SORUSU

1990 yapımı "Pretty Woman" ya da Türkçesiyle "Özel Bir Kadın" filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan aktör kimdir?

HADİ 14 ARALIK İPUCU SORUSU CEVABI

Richard Gere