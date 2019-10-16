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16.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Hain saldırı: 2 asker şehit

Suriye’nin Menbiç bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 2 asker şehit düştü, 7 asker de yaralandı. Ateş edilen bölgelere anında karşılık verilmesi sonucu en az 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Hain saldırı: 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından Menbiç’ten yapılan havan ve top ateşi sonucunda bir askerin şehit düştüğü, sekiz askerin de yaralandığı bildirildi. Ardından yapılan ikinci açıklamada, yaralı olan bir Mehmetçiğin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü açıklandı. MSB açıklamasında şunları kaydetti: “Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

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