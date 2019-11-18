Hakan Karahan (Nadir Kılıç) kimdir, kaç yaşında?

Hakan Karahan, 1 Ocak 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1983 yılında ABD'de Miami Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan bir yıl sonra Cenevre'de Du Pont Nemours'da çalışmaya başladı. İlk iş deneyiminin ardından Türkiye'ye dönen oyuncu Sabancı Holding'te çeşitli kuruluşlarda çalıştı. Birçok kitap yazdı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2006 yılında Kanal D ekranında yayınlanan Sağır Oda adlı dizide Oğuz karakterine hayat vererek adım attı.

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Hakan Karahan, Türk yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısı. Bazı çalışmalarında gerçek adı yerine Sinan adını kullanır.

İstanbul'da doğan Hakan Karahan, Robert Kolej'i bitirdi ve lisans eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Lisans eğtimini Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Karahan, buradan 1983 yılında mezun oldu.

1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours'da işe başlayan Karahan için bu ilk iş deneyimi oldu. Ardından Türkiye'ye döndü ve Sabancı Holding'in bünyesindeki çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2003'e dek aktif olarak sürdürdüğü iş yaşamında murahhas aza olarak görev yapan Karahan, 1990 ila 2003 yılları arasında çeşitli yayın organlarında 70'e yakın makale ve yazı yazdı.

Yeni Başlayanlar İçin Aikido adlı bir kitap yazan Hakan Karahan'ın, daha sonra Kafamdaki Ses ve İntizar adlı şiir kitapları çıktı. Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan Sürüden Ayrı kitabı oldu. Ardından, Feramuz Güvenlik dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail' kitapları yayımlandı.

Hakan Karahan, 2006 senesinde Kanal D televizyonunda yayınlanan Sağır Oda adlı dizi de senaryo yazarlığı ve 34 bölüm boyunca var olan "Oğuz Bey" karakterini[3] canlandırarak oyunculuk deneyimlerinde bulundu. Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı ve Türk yazarlarının eserlerini sinemaya aktarmak gibi niyeti olan Hakan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adındaki film yapım şirketini kurdu. İlk iş olarak Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu Gölgesizler, Kayıp Hayaller Kitabı adlı eserlerinde dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı.

Uzun zaman profesyonel olarak voleybol oynamış olan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan Aikidocu'dur. Hakan Karahan, uzun yıllardır şarkıcı Candan Erçetin'le beraberdir.