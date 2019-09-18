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18.09.2019 - 21:12 | | AA

Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de polis ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu.

Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

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