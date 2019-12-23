Halkbank Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcısı olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

HALKBANK MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ

Halkbank müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için ilk olarak telefonunuzun arama ekranından 0850 222 0 400 aramanız gerekiyor. Bu numarayı aradıktan sonra sıfırı tuşlayınız. Sıfırı tuşladıktan sonra size tek tek menüler sıralanacak. İşleminizi direk müşteri temsilcisi ile görüşerek yapmak yada herhangi bir sebeple temsilciden bilgi almak için menüleri saymaya başlayınca direkt bir tuşuna basınız. 1. tuş "Kartı İşlemleri" menüsüdür. Ardından sıfır tuşuna basınız.