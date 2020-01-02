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02.01.2020 - 13:20 | | AA

Hamile kadını bıçaklayarak öldürdü! Ne yaptığımı hatırlamıyorum

Adana'da, 5 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık, hakim karşısına çıktı.

Hamile kadını bıçaklayarak öldürdü! Ne yaptığımı hatırlamıyorum

1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, eski kocasının imam nikahlı eşi Suriyeli Takrid Dirbaye'yi (18) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Songül K. (32) ile boşandığı eşi müşteki Aydın K. ve tarafların avukatları  katıldı.

Songül K. savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Hatırladığım  kadarıyla bıçağı alıp bana bu eziyetleri çektirdiği için Aydın K'ye saldırmak  istedim. Oysa farkında olmadan kadına saldırmışım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum.  Öldürme kastım da yoktu. Kadının hamile olduğunu da bilmiyordum." iddiasında  bulundu.

Müşteki Aydın K. ise olay günü çocuklarını görebilmek için Suriyeli  eşiyle Songül K'nin yaşadığı eve gittiklerini, burada sanığın Takrid Dirbaye'yi  bıçakla öldürdüğünü belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Songül K'nin tutukluluk halinin devamına karar  verip duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde, geçen yıl 5 Mayıs'ta Aydın K,  5 aylık hamile olan imam nikahlı eşi Takrid Dirbaye ile boşandığı eski eşi Songül  K'nin evine gitmiş, çıkan tartışmada Songül K. bıçakladığı Dirbaye'yi öldürmüştü.

Olayın ardından tutuklanan Songül K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet  hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

 

 

 

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