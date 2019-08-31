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31.08.2019 - 08:33

Hangisi katil... Tek yumurta ikizlerinin sırrı çözüldü

Tekirdağ'ın Süleyamanpaşa ilçesinde apartman girişinde 25 bıçak darbesiyle öldürülen 72 yaşındaki Naciye Saygın hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hangisi katil... Tek yumurta ikizlerinin sırrı çözüldü

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, katil zanlısı tek yumurta ikizi Fedai K. hakkında, "Canavarca hisle ve taammüden öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ortaya çıkan kamera kayıtları polisin kafasını karıştırmış ve tek yumurta ikizlerinden hangisinin katil zanlısı olduğu bir süre de olsa tespit edilememişti. Olay yerindeki parmak izlerinin Sedai K.'ya ait olduğu zannedilirken ikiz kardeşi Fedai'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Bir aile yok oldu...Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
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