Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında? Hanife Gürdal kimle evlendi?

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Hanife Gürdal, bu kez evlilik haberiyle gündeme geldi. Bir döneme damga vuran evlilik programıyla ünlenen Hanife Gürdal bu akşam düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta Hanife Gürdal'ın oldukça sade bir gelinlik tercih ettiği görüldü. Peki Hanife Gürdal kimle evlendi?

HANİFE GÜRDAL KİMLE EVLENDİ?

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Hanife Gürdal hayaline kavuştu. Uzun süredir Kemal Ayvaz ile birlikte olan Hanife Gürdal sade bir nikahla dünyaevine girdi.

HANİFE GÜRDAL'IN EŞİ KEMAL AYVAZ KİMDİR?

Hanife Gürdal bir süredir arkadaşının kardeşi olan Kemal Ayvaz ile birlikte. Tiyatrocu olduğu öğrenilen Kemal Ayvaz, 24 yaşında.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katıldı. Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal, programlar bitmesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor.

İzmir Torbalı'da yaşayan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladığı haberleriyle gündem olmuştu.