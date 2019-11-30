Hasan Pulur’u andık

Pulur için dün Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene Pulur’un oğlu Bülent Pulur, gelini Cemile Pulur, Milliyet Gazetesi yazarı Tunca Bengin, Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bertan Ağanoğlu ve Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş ile Pulur’un meslektaşları katıldı. Tören, Pulur’un mezarı başında okunan duanın ardından sona erdi.

Adı uzun yıllar çalıştığı Milliyet’le özdeşleşen 1932 doğumlu Hasan Pulur, yatılı okuduğu Kabataş Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bab-ı Ali’de gazeteciliğe adım attı. Liseden sonra sırasıyla 1954’te Son Saat, 1955’te Yeni İstanbul, Vatan, Havadis, 1957’de Akşam, 1958-1979 yılları arasında Milliyet, 1979-1986 yılları arasında Hürriyet, 1986-1988 arasında Güneş ve 1988’den itibaren yeniden Milliyet gazetelerinde çeşitli kademelerde çalıştı. Hasan Pulur, 4 yıl önce organ yetmezliği nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetmişti.

Olaylar ve İnsanlar adlı köşesinde okurlarının ilgisini çeken yazılar yazan Pulur, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın başarı ödüllerini kazanmıştı.