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04.12.2019 - 16:00 | | DHA

Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu

Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu'nda kontrolden çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra askeri alana uçtu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu
Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu
Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu
Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu
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Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kemerburgaz Yolu Hasdal mevki Kemerburgaz yönünde ilerleyen beton mikseri sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra beton bariyerden askeri alana girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler yardımına koştukları beton mikserinin şoförünü araç içinden çıkardı. Bu sırada yoldan geçerken vatandaşlar tarafından durdurulan ambulansa alınan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Askeri alana uçan beton mikseri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kemerburgaz yönünde bir süre aksayan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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