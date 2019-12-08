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08.12.2019 - 07:50 | | AYKUT YILMAZ Ankara

‘Hassas alan’larda kazı iznini bakanlık verecek

Gümüşhane’deki Dipsiz Göl’de yaşanan kazı skandalının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’nda değişikliğe gitti.

‘Hassas alan’larda kazı iznini bakanlık verecek

Buna göre “Kesin Korunacak Hassas Alan” “Ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, totpgrafya ve silüetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları” diye tanımlandı. Madencilik faaliyetinin yapılamayacağı bu alanlarda kültür tabiat varlığının bulunması ve rastlanması durumunda bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları bakanlığın izni ile yapılabilecek.

Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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