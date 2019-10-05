Hastalara umut için 19 saat pedalladı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Kanser Savaşçıları Derneği adına pedal çeviren Güler ve arkadaşları 7 bin lirayı aşkın bağış toplamayı başardı. “Umuda Pedal Ol” sürüşü kapsamında Maltepe Veledrom’da 19 saatte boyunca pedal çeviren Güler, “Sadece 1 saat mola ile 600 km yol katettim. Bu farkındalık turumuz İstanbul’da büyük ses getirdi ve tüm bisiklet grupları bizlere destek için günün her saati yanımızda oldular” dedi.

Sürüş sırasında olumsuz hava şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını sözlerine ekleyen Güler şunları söyledi:

“Sürüşümüze başlamamızda kısa süre sonra 1 buçuk saat süren yağmur yüzünden sırılsıklam olduk. Her şey üzerimizde kurudu. Gün içerisinde esen şiddetli rüzgar sayesinde epey zorlandık. Farkındalık turumuz; İstanbul’dan bir çok bisiklet grubunun desteği ile daha da güçlendi. Kısa süre önce annesini kanser yüzünden kaybeden bir dostumuzu yanımızda pedallarken bulduk. Muhteşem bir duygu yoğunluğu ve dayanışma vardı. Herkesin birbirine yardım etmesi harikaydı. Bizleri beslemek için herkes bir sürü yiyecek getirdi.”