Hastanede büyük şok! Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde yaşanan olay saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli görgü tanıklarından alınan bilgiye göre nöbetçi doktor olarak görevli 26 yaşındaki Kaan Erol, meslektaşı 29 yaşındaki Yavuz Sümter’le doktorların dinlenme odasında karşılaştı. Kaan Erol ile Yavuz Sümter arasında hasta bakma sayısı ve çalışma yoğunluğu konusunda tartışma çıktı. Erol’un kendisinden az hasta baktığını ve az çalıştığını ileri süren Sümter söylenenlere tepki gösterdi. Tartışma kavgaya dönüşünce Yavuz Sümter cebindeki bıçağını çıkartarak, peş peşe Kaan Erol’un vücuduna sapladı. Vücuduna 30’dan fazla bıçak darbesi alan Erol ağır yaralandı.

Olayın ardından çıkan kargaşa yararlanarak kaçmaya çalışan Yavuz Sümter hastane polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ağır yaralanan Kaan Erol’a olay yerinde doktor arkadaşları müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan doktor Erol Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan bir buçuk saat sonra kurtarmayarak yaşamını yitirdi.Olaya tanık olan hastane personeli ve Erol'un mesai arkadaşları şok ve sinir krizi geçirdi.