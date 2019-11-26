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26.11.2019 - 16:50 | | DHA

Hastanenin 4'üncü katından atlayıp, intihar etti

Aksaray’da mesane kanseri ve diyaliz tedavisi gördüğü hastanenin 4'üncü katındaki pencereden atlayan Şevket B. (48), yaşamını yitirdi. Şevket B.'nin, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden bugün dahiliye servisi odasına alındığı belirtildi.

Hastanenin 4'üncü katından atlayıp, intihar etti

Olay, saat 14.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Bir süredir mesane kanseri ve diyaliz tedavisi gören Şevket B., yoğun bakım ünitesinden dahiliye servisindeki odaya alındıktan sonra, 4'üncü katta bulunan odasının penceresinden atladı. Beton zemine düşen Şevket B., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculukE-5 karayolu Uzunçayır mevki'inde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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