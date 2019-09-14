Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor denildi. İşte hava durumuna ilişkin son gelişmeler...
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den yayımlanan son hava durumu raporuna göre kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu. Rüzgarın kuzey yönlerden haff ara sıra orta kuvvette Marmara Bölge genelinde kuvvetli olması beklendiği duyuruldu Yağışların öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Adana Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesmlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır açıklamasında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Niğde ve Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu