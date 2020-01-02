HAVA DURUMU - Kar ne zaman yağacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu plan yapacak vatandaşların yakından ilgilendiği Cumartesi hava durumu - Pazar hava durumu merakla sorgulanıyor. Meteoroloji yurt genelinde il il hava durumu bilgilerini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyurdu. 2020 Yılının ilk ayında hava durumu için arayışa koyulanlar, Ocak ayı hava durumu bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte Ankara, İstanul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün çok bulutlu 1,2 °C

Cuma Çok Bulutlu -2°C 4°C

Cumartesi Hafif Kar Yağışlı -2°C 3°C

Pazar Parçalı Bulutlu -2°C 5°C

Pazartesi Kar Yağışlı -1°C 6°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 6,1 °C

Cuma Çok Bulutlu 3°C 9°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 2°C 8°C

Pazar Parçalı Bulutlu 2°C 9°C

Pazartesi Yağmurlu 4°C 9°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 7,3 °C

Cuma Parçalı Bulutlu 4°C 11°C

Cumartesi Çok Bulutlu 4°C 12°C

Pazar Sağanak Yağışlı 5°C 12°C

Pazartesi Sağanak Yağışlı 6°C 11°C

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