HAVA DURUMU - Kar ne zaman yağacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Ocak 2020 günlerinin hava durumu bilgilerini yayımladı. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Peki kar ne zaman yağacak? Özellikle İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu son günlerde yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Peki Meteoroloji kar yağışı hakkında nasıl bir uyarıda bulundu? tarih verdi mi? İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri haberimizde...
Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu plan yapacak vatandaşların yakından ilgilendiği Cumartesi hava durumu - Pazar hava durumu merakla sorgulanıyor. Meteoroloji yurt genelinde il il hava durumu bilgilerini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyurdu. 2020 Yılının ilk ayında hava durumu için arayışa koyulanlar, Ocak ayı hava durumu bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte Ankara, İstanul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün çok bulutlu 1,2 °C
Cuma Çok Bulutlu -2°C 4°C
Cumartesi Hafif Kar Yağışlı -2°C 3°C
Pazar Parçalı Bulutlu -2°C 5°C
Pazartesi Kar Yağışlı -1°C 6°C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün Çok Bulutlu 6,1 °C
Cuma Çok Bulutlu 3°C 9°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu 2°C 8°C
Pazar Parçalı Bulutlu 2°C 9°C
Pazartesi Yağmurlu 4°C 9°C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün Çok Bulutlu 7,3 °C
Cuma Parçalı Bulutlu 4°C 11°C
Cumartesi Çok Bulutlu 4°C 12°C
Pazar Sağanak Yağışlı 5°C 12°C
Pazartesi Sağanak Yağışlı 6°C 11°C
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