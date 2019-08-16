Havacılıkta kadın detaycılığı eksik

Milli Muharip Uçak, T-129 ATAK, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve GÖKBEY helikopterinin yanı sıra HÜRKUŞ, ANKA gibi önemli projelere imza atan TUSAŞ, üretim tesisinin kapılarını Milliyet’e açtı. Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii firmalarından TUSAŞ’ta 7 yıldır tasarım mühendisi olarak çalışan Selma Aydın, Türkiye’nin ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey ile Türkiye’nin ilk yerli eğitim uçağı Hürkuş’ta tasarım mühendisi olarak önemli görevler aldı.

ODTÜ Fizik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve işini “vatani bir görev” olarak tanımlayan Aydın, “Hürkuş ile Gökbey’in ilk uçuşunu bir kez daha yaşamayacağız, bir tarihe imza attık. Atalarımız zaferlerini nasıl anlattıysa, biz de bugünleri ilerde öyle anlatacağız. Çünkü bu da bizim savaşımız ve zaferimiz” dedi.

‘İlklerde yer aldım’

Hürkuş’ta sistem testlerinde görev alan Aydın, Gökbey’de ise sistem ve uçuş testlerinde çalıştı. Hürkuş ve Gökbey’in önemine değinen Aydın, “İkisi de yerli bir proje. TUSAŞ olarak ilklerin var olduğu aşamalarda yer aldım. Hürkuş sabit kanat platformu, Gökbey ise döner kanat platformu olarak TUSAŞ’ın ilk yerli ürünü. Böyle bir tarihin içinde yer almak çok gurur verici. Yerli ve milli imkanlarla ürünleri tasarlayan bir mühendis ekibine sahibiz” dedi.

İlk uçuş sonrası ağladığını belirten Aydın “TUSAŞ’ta dünya standartlarına göre gidiyor ve ilerliyoruz. Neden daha çok çalışmalıyız sorusuna memleket sevdası veya vatani bir görev olarak adlandırmak istiyorum. Hürkuş ile Gökbey’in ilk uçuşunu bir kez daha yaşamayacağız, bir tarihe imza attık. Atalarımız zaferlerini ve anılarını nasıl anlattıysa, biz de bugünleri ileride öyle anlatacağız. Çünkü bu da bizim savaşımız ve zaferimiz. Bu benim için en büyük gurur ve kazanım” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde kadın mühendis sayısının artması gerektiğini söyleyen Aydın, şöyle devam etti:

“Toplum olarak maalesef ataerkil bir yapıya sahibiz. Bu alanda çok fazla kadın görmezsiniz. Ancak TUSAŞ, kadın profiline çok alışkın bir yer. Öncelikle bu işe çok hakim olduğunuzu ve bildiğinizi göstermeniz gerekiyor. Bir kadın olarak algıdaki fiziksel sınırların üzerinde çalışabileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Bizim çok fazla mühendise ihtiyacımız var ama kadın mühendise daha da fazla ihtiyacımız var. Çünkü biz detaycıyız, detaylara çok takılırız. Havacılık sektörü çok fazla detay isteyen bir iş ve bizim yaratılış gereği birçok görevi aynı anda götürebiliyoruz. O yüzden kadınların hem tasarım hem de üretim alanında çok aktif olabileceğine inanıyorum. Mühendis olmak isteyen arkadaşlarım, ülkemizin mühendislik alanındaki ihtiyacını unutmamalı. Buralarda çok mutlu ve başarılı olabileceklerini bilsinler.”