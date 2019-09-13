Havada ortak devriye yerde PKK’ya eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Müttefikimiz terör örgütü için güvenli bölge istiyor. Eylül ayı sonuna kadar bakacağız, eğer istediklerimiz olmaz ise kendimiz güvenli bölgeyi kuracağız” çıkışından sonra, ABD’li iki korgeneral Akçakale’ye gelerek Müşterek Harekât Merkezi’nde toplantılara katılmıştı.

ABD’li korgenerallerin dün toplantıda olduğu saatlerde, CENTCOM’a bağlı Özel Operasyon Komutanlığı, Suriye’de PKK’lı teröristlere “komando eğitimi verilirken” çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Terör örgütü DAEŞ’e karşı ABD öncülüğünde kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, resmi Twitter hesabından, YPG/PKK’lılarla yapılan eğitim görüntülerini yayımladı. Mesajda, “Komando adayları, 3 Ağustos’ta Suriye’de bir odayı temizliyor. CJTFOIR güçleri, adayları yaz dönemi eğitiminin parçası olarak Kentsel Arazi Askeri Operasyonlarında eğitti” denildi.

Suriye’nin kuzeyinde, sınır hattında YPG unsurları hâlâ varlığını sürdürüyor. Akçakale’nin karşısındaki Telabyad’da YPG’li teröristler tahkimatlarını güçlendirmeye devam ediyor.