‘Hayalet’in sırrı

Marmaris’te GMM Yatçılık’a ait Jeanneau 64 model “Ghost 3” (Hayalet 3) isimli yelkenli tekne, 13 Temmuz’da yabancı iki kişi tarafından kiralanmış, şüpheliler takip cihazını söktükleri yatla kaçmıştı. 19 Temmuz’da kiralama süresi dolmasına rağmen tekne teslim edilmeyince şirket yetkilileri durumu Sahil Güvenlik’e bildirmiş, teknenin Türk karasularından çıkartıldığının belirlenmesi üzerine INTERPOL ile bağlantıya geçilmişti. Çetenin yakalanması için çalışma yapılırken ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

İşte organizasyon

Şebekenin elebaşının Rus Deniz Kuvvetleri’nden emekli Albay Oleg Popilov, finansörünün ise Nikandrov Sergei Nikolaevich olduğu belirlendi. Vladimirovich Sokolov adlı kişi, temmuz ayında “Ghost 3” isimli yelkenli tekneyi kiraladı. Tekneyi çalacak sekiz kişilik çete, 11 ve 12 Temmuz’da iki grup halinde Dalaman Havalimanı’na indi. Marmaris’te bir pastanede buluştuktan sonra üç otelde konakladılar. Tekneyi Aleksei Roshchanovskii ve Anatoli Shutov, Victoriya Maskina ve Dinara Anshakova adlı iki kadınla birlikte kiralık otomobille geldikleri marinada teslim aldı.

Aldatan oyuncak

Marinadan 13 Temmuz’da ayrılan tekne, aynı gün Marmaris İçmeler yakınındaki bir koya demir attı. 13 Temmuz’da sözleşmeyi yapan iki erkek ve iki kadın, tekneden ayrılarak bir otele yerleşti. 15 Temmuz akşamı teknenin kaçırılma operasyonu başladı. İki korsan tekneden söktükleri elektronik takip sistemi (AIS) cihazını, Marmaris koylarında gezdikleri görüntüsünü vermek için uzaktan kumandalı akülü bir oyuncak tekneye bağladı. Oyuncak Marmaris koylarına bırakılırken, 16 Temmuz’da Ghost 3, Türk karasularından çıkarıldı. Aynı saatlerde Marmaris’te bir otelde kalan iki erkek ve iki kadın, Dalaman ve Milas havalimanlarından Moskova’ya uçtu.

Tekne, teslim tarihi olan 20 Temmuz’da getirilmeyince yat kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na başvurdu. Savcılık da şebeke üyelerinin yakalanması için INTERPOL’e bilgi verdi.

Moskova’da gözaltı

Eldeki tüm görüntüler ve belgeler, yakın ülkelerde aynı şekilde hırsızlık yapan şebekenin yakalanması için teslim edildi. Rus polisine de bilgi verilmesi üzerine Ghost 3’ü çalan kaptanlardan Anatoli Shutov, Moskova’da gözaltına alındı.

Bu yaz 37 tekne çalındı

Yat kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, “Dört yıldır Akdeniz’de faaliyet gösteren Oleg Popilov liderliğindeki çete 2018’de Akdeniz çanağında 49 tekneyi, bu yaz da 37 tekneyi aynı yöntemlerle çaldı. Bunlardan altı tanesi bulundu. Türkiye’den 15 teknenin götürüldüğünü tahmin ediyoruz” dedi.